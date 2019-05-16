【LP6豪客曝光】台灣鞋商斥2億掃13伙　來頭猛全球擁三大生產基地

南豐發展旗下將軍澳日出康城LP6，於上月15日有公司客透過招標形式連掃13個單位，料需付近6,000萬元辣稅，為近8個月最大額辣稅成交，惹來市場關注。事隔一個多月，買家身份終於曝光，原來為台灣鞋商二代家族成員，於中國、台灣及海外經營TOP GLORIA等多個鞋履品牌！

據一手成交紀錄冊顯示，該13伙單位全為3座高層B室單位，於4月16日簽署臨時買賣後，續於4月25日簽署正式買賣合約，估計已付10%樓價訂金。根據土地註冊處文件，有關買家以多間不同的公司名義入市，成交價合共1.93億元，須支付30%辣稅，涉及金額約5,790萬元。

翻查公司註冊處資料，多間公司董事皆為陳柏騰（CHEN PO TENG）及陳宜靖（CHEN YI CHING），名字與台灣鞋商湯普集團管理層相同，為其控股公司董事及監察人。

湯普集團旗下TOP GLORIA攻中國市場多年，天貓旗鑑店粉絲人數為35.7萬。（TOP GLORIA官網）

廠房遍越南及非洲

據公司網站介紹，湯普集團從事國際皮革製鞋工藝，於全球擁3大生產基地，並擁有6,000多名員工，於中國上海、成都及武漢等8個城市均有辦事處。目前在中國擁有GCI COLLEZIONE、TOP GLORIA、LisaVicky三個自營品牌，當中TOP GLORIA在內地較有知名度，其天貓旗鑑店粉絲人數有35.7萬，LisaVicky則在台北復興SOGO及內湖設有門店。另外，集團於美國、日本擁有PIC&PAY、LINEA PALOL兩個直營品牌。

據台媒《工商時報》前年報道，集團除了生產自家品牌，亦是鞋履代工大廠與皮料供應商，曾為NIKE及BURBERRY等多個國際品牌代工，廠房位於中國、越南及非洲埃塞俄比亞。而TOP GLORIA系列的直營鞋店超過300間，每年均有兩位數增長，2017年全球集團業績超過新台幣50億元（約12.6億港元）。

集團自家品牌LisaVicky在台北復興SOGO及內湖設有門店。（LisaVicky Facebook專頁）

中聯辦連掃20伙凱滙 毋須付辣稅

今次台灣商人以公司名義掃貨，須繳樓價15%的從價印花稅（DSD），亦要繳交樓價15%的買家印花稅（BSD），合共30%辣稅，涉及金額約5,790萬元。至於中聯辦早前掃入20個招標單位，則毋須支付辣稅。

信置（0083）旗下觀塘凱滙2期亦錄得豪客以「一約多伙」購入20個招標單位，斥資2.47億元，成為自2013年4月《一手住宅物業銷售條例》生效以來，最大筆「一約多伙」的新盤成交。買家為新民置業有限公司，多次為中聯辦買樓入市。