新盤「量升價微跌」　5月沽逾2350伙　銷售額卻按月跌2%至235億

新盤銷售強勁，據Q房網綜合的數據顯示，截至5月28號，期內一手銷量共2,350伙，較上月已經升超過1成，相信本月整體新盤銷售可達2,400伙，屬2017年4月以來的第2高，僅次於3月份創下的2,840伙記錄。

Q房網香港董事總經理陳坤興指，本月一手新盤市場出現「量升價微跌」的現象，本月整體銷售額不升反跌，由4月的240.36億元，減少2%至235.4億元；新盤平均呎價輕微回落至19,375元，結束之前連續3個月的升勢，按月跌幅達1.53%。

新盤單位以開放式至兩房為主

另外，市場上售出新盤單位均以市區細單位為主，本月至今開放式至兩房開則的單位合共售出達1,829伙，按月急升近16%。

不過他亦提到，今年首5個月整體一手銷量共10,021伙，較去年同期的5,712伙升超過75%；而新盤連續3個月售出多於2,000伙，為兩年半以來首次，認為是反映樓市氣氛持續熾熱。

後市方面，陳坤興相信，受中美貿易戰等負面因素，買家入市仍然審慎，恒指回落至2.7萬點水平後，近期發展商的推盤步伐已有所減慢，因此下月市況，仍需視乎中美貿易談判坎向，以至股市的變化會否影響發展商的推盤步伐。