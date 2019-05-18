港置：今年首4個月一手私宅註冊量錄逾8000宗　創近15年同期新高

撰文：馬健彰
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香港置業行政總裁李志成表示，近月一手交投熾熱，暢旺情況確切反映於一手私宅註冊表現上。據土地註冊處資料顯示，今年首4個月一手私宅錄得8,115宗註冊，較去年同期的4,875宗增加約66.5%，而且創近15年按年同期新高紀錄；涉及註冊金額約891.5億元，較去年同期約690.3億元增加約29.1%，創出按年同期紀錄新高。
若以金額劃分今年首4個月一手私宅註冊表現，價值1,000萬元或以下物業錄5,469宗註冊，較去年同期的2,897宗增加約88.8%；涉及註冊金額約365.2億元，按年同期大增約78.2%。
價值1,000萬以上至2,000萬元物業錄2,182宗註冊，較去年同期的1,316宗增加約65.8%；涉及註冊金額約288.2億元，按年同期增加約58.8%。
凱匯註冊量達1584宗
反觀，價值2,000萬元以上物業錄464宗註冊，較去年同期的662宗下跌約29.9%；涉及註冊金額約238億元，按年同期減少約21.7%。
按今年首4個月一手私宅樓盤註冊宗數劃分，觀塘凱匯錄1,584宗註冊最多，大埔天鑽錄904宗註冊，排名居次；而將軍澳LP6錄622宗註冊，排名第三。