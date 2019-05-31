日出康城MONTARA二期料最快6月推售　會德豐：有條件溫和調整價格

樓市升勢未止，發展商重整推盤步伐。會德豐地產於本月初推出將軍澳日出康城MONTARA，並沽清全盤616伙後，緊接推出7B期項目，正待批預售樓花同意書，料最快6月推售。

MONTARA二期項目涉504伙

日出康城7B期為MONTARA二期項目，涉504伙，涵蓋1房至3房，八成為2房及3房單位，將針對家庭客及換樓客。會德豐常務董事黃光耀回應表示，項目料可吸引不少MONTARA向隅客，認為有條件調整價格，料加幅溫和。

地建會就新盤銷售提出新指引，指實用面積753方呎或3房以上單位可招標發售，他回應指，項目二期除特色戶外，將繼續以價單發售。

黃光耀（中）表示，項目料可吸引不少MONTARA向隅客，認為有條件調整價格，料加幅溫和。（林樂謙攝）

料下半年樓價錄溫和升幅

黃光耀續指，集團首五個月銷售額達100億元，其中5月份錄67億元，其中包括MONTARA套現50億元，以及銷售THE SAVANNAH、Grand Napa及GRAND MONTEREY等樓盤的11間洋房與5個特色單位共套現13.7億元等。

樓市走勢方面，差估署最新公布樓價指數連升4個月。黃光耀認為，首4月升幅僅追回去年跌勢，後市走勢料平穩，而下半年樓價將錄溫和升幅，全年或升5至8%。他另指，雖然近期樓市受中美貿易戰影響，成交明顯放慢，但價錢有明顯升幅，集團銷售亦未受影響。