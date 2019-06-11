高銀或因社會矛盾棄購啟德地王　會德豐梁志堅：繼續入標政府地

本港社會近日不穩，最新影響發展商考慮放棄已投得的百億地產項目！投得111億元啟德商業地的高銀金融（0530）傍晚宣布，數名董事認為近期發生的社會矛盾和經濟不穩定，將對香港商業地產市場的增長產生負面影響，投票贊成暫停向投標人提供財務資助。

投標人駿騰投資有限公司，為高銀金融全資附屬公司，早前以111.24億元，投得九龍啟德第4C區4號地皮。根據政府規定，倘投標人未能支付餘款，已支付不可退還之按金2,500萬元將會被香港政府沒收。

林浩文​：中美貿易戰恐加長資金回收期

萊坊執行董事林浩文認為，今次高銀或放棄百億地皮，主要與中美貿易戰有關。他解釋，商業地皮受政府限制，只可出租、不可折售，而資金回收期長達15至20年，相關財團需要長期維持足夠現金流，本身已承受巨大風險。最近中美貿易戰加劇，他認為有董事擔心影響本港經濟，長遠影響項目的租務及租金，因而作出該決定。

問到《逃犯條例》爭議會否引起更多財團放棄本港投資項目，他認為相關事件只屬個別例子，至於會否影響地產商投地意欲及出價，相信大部分發展商對後市有信心，亦對啟德發展區有信心，財團會各自計數，所有不穩定因素皆會影響出價。

會德豐：唔知人哋點諗 會繼續入標

會德豐（020）副主席、地產建設商會執委會主席梁志堅就表示，不評論個別公司的決定，「唔知人哋點諗」，但重申，將來政府再推出土地，會繼續入標。