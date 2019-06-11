高銀金融董事因近日社會矛盾　決議暫停泵水購啟德商業地王

啟德跑道區第4C區4號商業地王交易峰迴路轉！投得該地皮的高銀金融（0530）傍晚出通告宣布，公司3名執行董事（即周曉軍、黃睿及許惠敏）及3名獨立非執行董事（即石禮謙議員(GBS, JP) 、鄧耀榮及黃偉樑）認為近期發生的社會矛盾和經濟不穩定將可對香港商業地產市場的增長產生負面影響，彼等投票贊成暫停向投標人提供財務資助以清付地價餘額，涉資不低於111億元。

投標人駿騰投資有限公司，為高銀金融全資附屬公司，早前以111.24億元，投得九龍啟德第4C區4號地皮。根據規定，倘投標人未能支付餘款，已支付不可退還之按金2,500萬元將會被香港政府沒收。

高銀金融定於今日﹙11日﹚下午6時30分舉行媒體電話會議，公司稱將會分享有關集團業務之最新發展情況。

石禮謙召開緊急會議

高銀金融通告指，應獨立非執董石禮謙在6月10日召開緊急董事會會議，以討論競標香港九龍啟德第4C區4號商業地事宜，本公司全體董事（包括4名執行董事和4名獨立非執行董事）、本公司律師及獨立核數師列席該會議。

會上3名執行董事及3名獨立非執董贊成暫停向投標人提供財務資助以清付該地價。

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主席潘蘇通反對

值得留意的是，高銀金融董事會主席潘蘇通強烈表示，認為近期發生的社會矛盾和經濟不穩定，並不會對香港商業地產市場的長期發展有所影響。潘蘇通表示，上述地皮與公司旗下啟德第4B區4號住宅地，將會帶來重大協同效益。

潘蘇通與獨立非執董高敏，均反對暫停財務資助的議案。

倘交易被取消後，投標人已支付按金2,500萬元將會被香港政府沒收，而香港政府將可酌情在適當時間、地點和方式下轉售該地塊，所有轉售或轉售的損失和費用應由投標人支付，並由香港政府作為違約賠償金予以處理。