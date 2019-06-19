【新盤．多圖】御半山II期及瑧頤周六賣260伙　OMA OMA上樓書出擊

反對修訂《逃犯條例》風波持續，新界一手新盤卻紛紛出撃，新地（0016）的屯門御半山II期及新世界（0016）的元朗瑧頤昨日分別加推後，將於本周六（22日）各賣130伙。另外，永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA昨晚上載樓書，預期短期內公布銷售部署。

御半山II期折實入場費432萬元

御半山II期昨日加推108伙，折實平均呎價16,360元，較首批貴8%。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，撇除樓層因素，該批單位為原價加推，連首張價單共售216伙，兩批平均呎價15,761元，市值為13億元。發展商累收票逾1,300張，超額認購逾5倍，本周六將推售130伙。

項目2號價單涉108伙，戶型涵蓋開放式至三房，開放式及三房戶各有10伙，一房戶佔37%，兩房戶佔44%，實用面積由250至531方呎，折實售價432.22萬至868.01萬元，折實呎價14,022至19,682元。入場單位是2A座1J室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價432.2萬元，折實呎價17,288元。

↓御半山II期三房連裝修示範單位一覽↓

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↓御半山II期兩房交樓標準示範單位一覽↓

瑧頤21伙單位「4球有找」

另一新盤瑧頤昨日加推90伙，包括22伙開放式﹑36伙一房戶、22伙兩房戶及10伙三房戶，連同上一張價單，該盤已推出200伙。發展商累收逾560票，錄4倍認購，本周六將發售130伙。

第2號價單涉90伙，實用面積由231平方呎至577平方呎，折實售價386.7萬元至1064.7萬元，折實呎價14,827元至18,954元，與上一張價單相比，平均提價逾1%。該價單中折實售價600萬元以下單位有74伙，佔逾8成單位，折實售價為400萬以下則有21伙。

↓瑧頤示範單位一覽↓

OMA OMA料短期內將公布銷售部署

剛獲批預售的屯門掃管笏OMA OMA昨日上載樓書，涉及466伙，涵蓋開放式至四房間隔，實用面積約254至1,659方呎，並以兩房及三房戶為主打，關鍵日期為2021年6月，料短期內將公布開價及開放示範單位。