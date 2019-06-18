屯門御半山II期加推108伙　較首批高8%　折實432萬入場

新界新盤齊出擊搶客，新地（0016）旗下屯門御半山II期繼早前推出108伙，今日再加推108伙，折實平均呎價16,360元，較首批提價8%。

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，撇除樓層因素，該批單位為原價加推，連首張價單共售216伙，兩批平均呎價15,761元，市值為13億元。項目最快今日上載銷售安排，或於本周六（22日）開售。

項目2號價單涉108伙，戶型涵蓋開放式至3房，開放式及3房戶各有10伙，1房戶佔37%，2房戶佔44%，實用面積由250至531方呎，折實售價432.22萬至868.01萬元，折實呎價14,022至19,682元。

御半山II期會在本周六推售22伙。（歐嘉樂攝）

入場開放式折實售432萬元

入場單位是2A座1J室，實用面積250方呎，開放式間隔，折實售價432.2萬元，折實呎價17,288元。最貴單位則為2A座21F室，實用面積531方呎，三房間隔，折實售價868萬元，折實呎價16,346元。

另外，項目會所「Club regency GRAND」連園林佔地7.5萬方呎，內有宴會廳、兒童遊樂室、24小時健身室、多用途運動館，以及25米標準泳池。