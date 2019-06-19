日出康城GRAND MONTARA三房戶佔半　黃光耀：最快周末開示範單位

會德豐地產的將軍澳日出康城7B期GRAND MONTARA剛上樓書，提供504伙，兩房及三房戶佔逾八成單位。會德豐地產常務董事黃光耀認為，近期《逃犯條例》修訂爭議未影響樓市，現時為適當時機推售項目，又料項目短期內會開價，周末或開放示範單位，最快月內發售。

項目涵蓋1房至3房，實用面積由366至789平方呎，1房戶涉55伙，實用面積366平方呎；兩房戶有162伙，面積464至556平方呎；三房有270伙，面積526至789平方呎，另設17伙特色戶。

周五或會競標啟德住宅地

黃光耀預期，首批將推出最少101伙單位，將按比例提供不同戶型，售價則會高於項目7A期MONTARA，但料加價幅度溫和。本周有兩個新界新盤同時推出，他稱項目與同期新盤位於不同地區，MONTARA向隅客眾，加上本月至今缺少新盤供應，已累積一定的購買力，故不擔心新盤銷情。

上周金鐘一帶示威事件令啟德住宅地延遲截標，黃光耀表示，過去集團曾以合組財團競投啟德地皮，今次亦有機會入標。

至於高銀金融早前放棄已投得的啟德商業地，他則指屬個別事件，認為啟德具發展潛力，不會影響往後的投地意向，若政府重新推出地皮，集團或會認購。