日出康城GRAND MONTARA首批折實均呎1.4萬元　入場費6球有找

會德豐地產的將軍澳日出康城項目GRAND MONTARA首批發售101伙，平均折實呎價13,999元。會德豐地產常務董事黃光耀表示，明日起將開放示範單位及收票，料月底前開售。

首張價單涉110伙，涵蓋一房至三房，其中3房有57伙，另有2伙特色戶，實用面積366至768方呎，定價742至1,420.3萬元，呎價16,238至20,762元。發展商提供最多22.5%折扣優惠，折實售價575至1,100.8萬元，折實呎價12,585至16,093元。

入場單位為1B座10樓B室，一房間隔，實用面積366平方呎，價單售價742.9萬元，呎價為20,298元，折實售價575.8萬元，折實呎價15,732元。

GRAND MONTARA開放一個三房交樓標準示範單位，參照1B座38樓E室搭建，實用面積715方呎。客飯廳外連24方呎露台，間隔方正實用，獨立廚房設明火煮食爐，主人房連套廁。

梁志堅指出，好後市表現，認為下半年樓價走勢平穩。（梁鵬威攝）

梁志堅：社會風風雨雨已告一段落

反對修訂《逃犯條例》風波持續，會德豐副主席梁志堅表示，社會風風雨雨已告一段落，不會因市況波動影響推盤步伐，與項目7A期比較，今次GRAND MONTARA幾乎原價推盤，並稱集團過去開價一向較為保守。

他又看好後市表現，認為下半年樓價走勢平穩，貿易戰有緩和跡象，社會爭拗趨平靜，政府應著手處理經濟民生問題。

本周五啟德住宅地截標，梁志堅表示集團有興趣入標，會以市價出價。至於高銀金融早前棄已投得的啟德商業地，他則指不評論個別事件。