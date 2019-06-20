OMA OMA首推98伙一房及兩房　全部低於600萬

永泰地產 ( 0369 ) 位於屯門掃管笏路項目「OMA OMA」，今日首批單位98個單位價單。執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，該批單位為一房及兩房，當中兩房單位佔9成，又指出指首批全部單位均低於600萬，屬「安居樂業價」。

鍾志霖稱，市場不需聚焦於中美貿易戰等個別經濟情況，認為現時是入市的機會；並相信大灣區融合區內發展，區內未發揮潛力，但會陸續出現。

入場費400萬有找

他指，明天將開設項目的示範單位予公眾參觀及開始收票，最快於本月內開售，亦有機會在短期內加推單位。項目入場1房單位為1B座5樓D室，實用面積318平方呎，售價399.88萬元，呎價12,575元。而入場的2房單位為2B座1樓E室，實用面積441方呎，售價457.28萬元，呎價10,369元。

鍾志霖亦表示，該項目價格具競爭力，已參考屯門、天水圍和大埔的樓價而制定。他稱，自本港政府暫緩逃犯條例後，不少發展商趁這時機推出新樓盤，鍾志霖表示不擔心客户重疊，因「OMA OMA」與大部份樓盤的目標客户不同，該盤主攻鍾情於低密度住宅的客道。他續說，新樓盤百花齊放可讓市民有更多選擇。

中原陳永傑首批單位價格折讓最多8%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商定價的考慮因素也包括中美貿易戰及本港政治活動。價格較市價折讓5至8%，抵消不明朗因素。

「OMA OMA」位於屯門掃管笏路108號，提供466伙，實用面積約250至1600方呎。預料2021年6月底入伙，樓花期約2年。