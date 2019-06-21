CCL止跌回升重上187點　中原：樓價高位爭持　兼有回軟跡象

樓價處於高位爭持格局，中原城市領先指數CCL最新報187.02點，按周升0.41%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報187.58點，按周升0.14%。CCL(中小型單位)報186.37點，按周升0.25%。三大整體指數同樣結束2周連跌，兼今周齊升。

CCL(大型單位)報190.25點，按周升1.2%。豪宅樓價連續3周創歷史新高後，走勢趨向反覆，近3周計錄得2升1跌，累升0.85%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL四大整體指數齊升，尚未反映逃犯條例爭議對樓價的影響。上一次出現齊升是3周前，即美國宣布調高中國商品入口關稅至25%當周市況。中美貿易戰升級後，樓價升勢隨即明顯受阻。近3周計，CCL、CCL(中小型單位)及CCL_Mass錄得2周齊跌，1周齊升，分別累跌1.27%、1.69%及1.99%。即使今周齊升，但未能重返3周前的歷史高位，顯示樓價有輕微回軟的趨勢。中美貿易戰談判尚未有明確方向，相信未來數周樓價繼續於高位爭持，有機會反覆回軟。

中原指，本周CCL四大整體指數齊升，尚未反映逃犯條例爭議對樓價的影響。（資料圖片）

市區樓價跌勢較新界兩區升勢為大

港島CCL_Mass報186.87點，按周跌0.74%，連跌3周共5.36%。九龍CCL_Mass報185.51點，按周升0.94%，結果3周連跌。新界東CCL_Mass報201.00點，按周升0.06%，連升3周共1.03%。新界西CCL_Mass報170.71點，按周升0.02%，連升2周共0.03%。

中美貿易談判氣氛惡化後，港九市區走勢跟新界兩區截然不同。港九市區樓價升勢受阻，近3周計，港島連跌3周，九龍亦2跌1升。而用家剛性需求下，支持新界兩區樓價齊升。近3周計，新界東連升3周，新界西亦2升1跌。市區樓價跌勢較新界兩區升勢為大，相信整體樓價繼續高位爭持，兼有輕微回軟的可能。