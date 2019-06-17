救世軍中原慈善基金油塘幼稚園爆急性腸胃炎　39名學童中招

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，觀塘區的救世軍中原慈善基金油塘幼稚園爆發急性腸胃炎，涉及39名學童，兩人需要到入院治療。

爆發腸胃炎個案的救世軍中原慈善基金油塘幼稚園，位於油麗邨停車場大廈4樓。個案涉及學童共22男17女，年齡介乎4至6歲。他們自本月14日起陸續出現嘔吐及腹瀉。31名學童已求醫，當中一名4歲女童及一名5歲女童需入院接受治療，分別到將軍澳醫院及屯門醫院接受治療，前者已出院，後者仍留醫。全部人情況一直穩定，當中23人已病癒。

衞生防護中心人員已到學校視察，並向校方建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該校進行醫學監察。

衞生防護中心發言人提醒市民採取以下措施，預防感染腸胃炎：

保持良好的個人衞生；處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手；清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；以稀釋的一比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手；保持室內空氣流通；注意飲食衞生；使用不同的用具處理生及熟的食物；避免進食未經徹底煮熟的食物；飲用經煮沸的水；及不要光顧無牌食肆及食物檔攤。