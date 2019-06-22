【瑧頤開售】代理指細單位受歡迎　 料可售約100伙

新世界（0017）旗下元朗瑧頤今日首輪發售128伙。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受中美貿易戰及社會運動影響，6月初一手樓市表現平平，暫僅有418宗成交。為吸引更多年輕客人及居屋回流客，本日開售的兩個新盤均以600萬以下的單位為主，預料瑧頤首輪約售出七至八成單位，即約100伙單位。

陳永傑指，項目買家傾向選購細兩房和1房戶，有八成為自住客，兩成為投資者。按分區來看，有七成為新界區客，兩成是九龍和一成是港島。他相信隨着美聯儲發表減息言論，加上社會運動有緩和趨勢，發展商希望在7月1日前的檔期推盤，故下周的推盤步伐將會加快，相信6月一手成交量將升至1,300宗水平。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目銀碼細，吸引不少年輕買家入市。（鄺月婷攝）

美聯：項目銀碼細 六成買家是80、90後

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，瑧頤項目銀碼細，吸引不少年輕買家入市，有六成買家是80後和90後，有七成為用家，其餘則是投資者。項目租金回報不俗，當中開放式戶平均呎租有40元，甚至可達45元。有九成買家為新界客，港九區客人僅佔一成。

他透露，受政治事件及中美貿易戰影響，目前一手成交量約400宗，預計6月在4個新盤開售下，有助帶動全月成交量升至1,600宗，惟二手成交量則由5月的5,000宗，大幅回落至4,000宗，估計6月樓價下跌1%，若二十國集團（G20）峰會的習特會傳來正面消息，7月樓價有望回穩或升1%。