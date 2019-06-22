【瑧頤 ．持續更新】元朗瑧頤首輪發售128伙　大手客逾千萬購兩戶

受美國聯儲局暗示減息利好，料買家入市意欲因而提升。不少地產商近日亦紛紛爭相推出新盤「應戰」，爆出4盤﹙新地屯門御半山II期、新世界元朗瑧頤、永泰屯門掃管笏OMA OMA、會德豐GRAND MONTARA﹚同期推售「互撼」的情況。 率先打頭陣的是今天開售的新地（0016）御半山II期及新世界（0017）元朗瑧頤。其中，新世界瑧頤首日發售128伙，主打一房及兩房單位，平均呎價16,266元，折實售價398.6萬元起。《香港01》今日為你現場直擊該盤售樓廠，了解最新銷售情況。

【09:45】現場約70人排隊

新世界（0017）旗下元朗瑧頤今日首輪發售128伙，截至早上9時45分，按記者現場所見，約有70名準買家到場，當中不乏年輕準買家與父母一併揀樓。

主打1至兩房 入場價398.6萬

瑧頤首兩張價單合共涉及200伙，主打1房及兩房單位，首張價單平均呎價16,266元，折實售600萬元以下有133伙。入場單位是2樓A5室，實用面積239平方呎，折實售價398.6萬元。

發展商推出其中128伙今日發售，是次銷售分為3節，撥出上限19伙用作內部認購，其後分別由A組大手客及B組買家選購。

【11:25】中原指細單位受歡迎 料可售約100伙

新世界（0017）旗下元朗瑧頤今日首輪發售128伙。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本日開售的兩個新盤均以600萬以下的單位為主，預料瑧頤首輪約售出七至八成單位，即約100伙單位。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，瑧頤項目銀碼細，吸引不少年輕買家入市，有六成買家是80後和90後，有七成為用家，其餘則是投資者。

【瑧頤開售】代理指細單位受歡迎 料可售約100伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本日開售的兩個新盤均以600萬以下的單位為主。（鄺月婷攝）

【12:30】買家王先生認為，元朗發展較好，購瑧頤的1房單位用作收租。

準買家李先生指，項目定價合理。

【元朗瑧頤開售】買家王先生：社會運動對樓價無太大影響

【13:50】買家林先生：年輕人有能力可嘗試入市

買家林先生認為，項目定價合理，設計有特色，加上自己原本與家人一同居住元朗，故揀選了同區樓盤用作上車盤。

另一買家陳先生則斥資675萬元購入兩房單位。

【元朗瑧頤開售】買家林先生：年輕人有能力可嘗試入市

新世界發展營業及市務總監黃浩賢（右）表示，瑧頤有八成買家是用家，兩成是投資者。（新世界提供）

【14:55】截至下午2時 沽出59伙單位

新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，項目截至下午2時已沽出59伙單位，符合預期，今日出現三組大手客，最大手的客人買了1間兩房和1間1房單位，共花費接近1,100萬元。

他透露項目有八成買家是用家，兩成是投資者；六成是家庭客人，四成是年輕買家。最快會在數日內決定是否加推單位，相信有加價空間。

他認為買樓涉及基本居住剛性需求，相信市民仍對中小型單位需求強勁，看好未來樓價走勢，預計後市將平穩向上。

對於瑧頤原定開售130伙，最終有兩伙暫停出售，使首輪銷售單位減少至128伙。黃浩賢說這只屬技術問題，該兩伙單位其後加推時會一併出售。

【15:00】市傳下午約3時，項目已售出逾百個單位。