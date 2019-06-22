【御半山II期開售】代理指用家主導　料今日可沽清

中美貿易戰有緩和跡象，發展商乘機推盤應市。新地（0016）屯門御半山II期首推128伙，共收逾1,965票，超額逾14倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤以用家為主導，佔客源約八成，認為近期社會事件不太影響市民置業需求，即使出現移民潮，對樓市影響亦十分輕微。

中原：2至3組客擬斥千五萬購3伙

陳永傑續指，該行有2至3組客人擬斥資1,500萬元購入3伙，預期今日可售單位會全數沽清。客源分布方面，新界客佔六成，九龍佔三成，港島則佔一成。

受中美貿易戰及社會運動影響，他指出，6月上旬一手成交放緩，截至昨日暫錄約420宗成交。不過，近日新居屋及白居二錄得約逾40萬申請、聯儲局下半年或會減息兩次、加上6月下旬有4個新盤推出，預計本月一手成交宗數約有1,500宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有2至3組客人擬斥資1,500萬元購入3伙屯門御半山II期單位。（林樂謙攝）

美聯布少明：6月樓價輕微回落1%

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行出席率約八成，其中有大手客擬購3伙兩房戶，涉資2,000萬元。客源分佈方面，用家佔75%，投資客佔25%，地區則新界佔七成，九龍佔兩成，港島則佔一成。

他指出，本月樓市成交受中美貿易戰及政治事件影響，預期二手僅錄3,300至3,400宗，一手則錄1,500宗，樓價輕微回落1%。不過，隨着貿易戰趨緩和及政治事件影響輕微，預期7月二手錄4,000宗，一手錄得2,000宗，樓價會平穩上升。