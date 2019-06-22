【御半山II期・持續更新】今售130伙超購14倍　大部份單位已沽出

美國聯儲局暗示減息後，本地一手市場迎來首場新盤戰，出現4盤（新地屯門御半山II期、新世界元朗瑧頤、永泰屯門掃管笏OMA OMA、會德豐GRAND MONTARA）同期推售「互撼」的情況。率先打頭陣的是今天開售的新地（0016）御半山II期及新世界（0017）元朗瑧頤。 其中，御半山II期首推130伙，首張價單折實平均呎價15,256元。項目昨日﹙21日﹚截飛，共逾1,965票，超額逾14倍。《香港01》今日直擊售樓處，報道最新銷情。

【09:00】現場不少年輕買家

今日早上9時起，準買家陸續抵達九龍站售樓處，數十人排隊等候揀樓，當中有不少年輕買家。該輪銷售分為兩節，第一節買家須最少購兩伙，第二節買家則限購1至兩伙。

入場單位折實439.17萬

御半山II期位於屯門景秀里8號，共提供495伙，主打兩房單位，預計明年8月底入伙。是次發售的130伙，面積介乎250至531平方呎，折實售價439.17萬至856.53萬元。

入場單位為2A座3樓J室，開放式間隔，實用面積250平方呎，折實售價439.17萬元。

【11:00】代理指用家主導 料今日可沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤以用家為主導，佔客源約八成，認為近期社會事件不太影響市民置業需求，即使出現移民潮，對樓市影響亦十分輕微。

聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行出席率約八成，其中有大手客擬購3伙兩房戶，涉資2,000萬元。

【御半山II期開售】代理指用家主導 料今日可沽清

御半山II期今日分兩節開售，首節買家最少購買兩伙。（新地提供）

【14:00】慈父助子女上車：心大心細 不知是否入市好時機

王先生幫助30多歲的子女置業，並未透露購入單位資料，僅稱指子女年紀漸長，家中不夠地方居住，有能力便幫助他上車。

而買家區先生表示，剛斥資約600萬元購入兩房單位，首次置業與家人共同分擔，認為該盤呎價吸引。

【御半山II期開售】慈父助子女上車：心大心細 不知是否入市時機

【14:20】市場消息指，首批累售出119伙，佔可售單位逾九成。