中原工商舖：反送中加貿易戰　下半年料成交淡靜　舖價最多跌15%

樓市稍有回升，惟工商舖市況仍然低迷。中原（工商舖）董事總經理潘志明認為，受中美貿易戰及「反送中」爭議影響，今年上半年工商舖表示一般，逾億元的大手成交減少至79宗，涉及金額約388億元，較去年下半年94宗跌約16%。現階段市場觀望氣氛濃厚，預料第三季會步入調整期，整體交投會見「萎縮」，下半年工商鋪價格將跌10至15%。

他補充，短期內市場前景有如2014年「佔中」情況一樣，投資氣氛會持續低迷，不少企業及品牌擴展業務步伐會稍作延遲，而灣仔至中環一帶的示威遊行將對該區商舖及商廈造成影響，衝擊其租金及買賣價。在此市況下，中原工商舖下半年會擴展大灣區及港珠澳大橋一帶的發展。

核心區商舖租金料跌10% 靠民生消費區支撐

本地零售市場放緩打撃舖市，集團商舖部董事黃偉基表示，上半年商舖買賣成交量按年大減48%至469宗，涉及金額僅錄148億元。租務市場則由餐飲及藥妝店等民生消費品帶動。面對投資氣氛低迷，內地旅客轉向購買藥物及化妝品等低價產品，他預期下半年核心區租金會續跌10%，非核心區租金則回升10%，以上水及元朗區舖市最為活躍。

啟德商業地王撻訂影響不少買家投資商廈的信心，集團寫字樓部董事陳雁樓表示，今年上半年商廈成交呈「價升量跌」情況，買賣宗數錄得573宗，較去年下半年減少46%，涉及金額卻上升47%至354.78億元。他認為，雖然市場上有不少買家有意尋找「筍盤」，惟賣家紛紛封盤反價，預期下半年該類物業成交會持續淡靜，每月約錄得100宗成交，價格則上升5至10%，當中觀塘區價格會較進取。