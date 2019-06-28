【驗樓】860萬啟德天寰兩房　4項評分捧蛋　呢項僅屬「公屋質素」

啟德新區是政府銳意發展的「明日之星」，大大小小的發展商都希望在新一代核心區「插旗」，包括本地小型地產商建灝地產，亦在該區落戶首個新盤項目「天寰」。 記者隨同驗樓師賴達明（明哥）檢驗天寰一個高層兩房單位，明哥點出六大「不合格」的重災區，其中鋪磚、油漆、門及窗四個分項的評分皆「捧蛋」。明哥直指，該盤驗樓單位造工馬虎，部分手工只屬「公屋質素」，更懷疑裝修工人在業主看不見的較隱蔽位置，刻意做漏一些工序。

啟德位於九龍市區的黃金地段，配以新一代核心區的「光環」，又有名校校網加持，自然開價進取。然而，近日啟德新盤相繼入伙，樓宇卻被詬病質素參差，兼且租金回報率低、設施配套仍未完善。

兩年前建灝地產推出的天寰項目，由3座高座及4幢低座所組成，共提供822個單位，戶型包括開放式至4房戶。今次檢驗的天寰兩房單位，業主陳先生於2017年5月以860萬元成功「抽中」，實用面積472呎，呎價1.82萬元。現職核數師的他，等待逾一年半的樓花期後，終於在踏入30歲時成功「上車」。為免夜長夢多，他邀請明哥為單位進行「全身掃瞄」，為新居入伙做好準備，惟單位有不少「扣分位」。

扣分位一、露台驚現空心磚 恐掉落釀意外

在單位客廳的露台上，驗樓師發現7塊空心磚，分別位於天花橫陣底部及側面，明哥認為會構成危險：「空心磚主要係工人痴得唔實，導致好容易鬆脫，如果唔理佢，經過日曬雨淋跌咗落街，打親人就大件事！」建議將相關磁磚剷起重新再鋪。另外，露台地上部分磁磚的「掃口位」較粗糙，明哥指亦須處理。

扣分位​二、雲石洗手盤現一呎長裂紋

浴室洗手盤枱面以天然雲石裝修，惟枱面卻出現逾一呎長的裂紋，浴缸旁邊石材亦有明顯爆裂，容易出現滲水情況。明哥認為石材的爆裂程度「不能接受」，建議業主更換，否則長遠滲漏情況或蔓延至底下的浴室櫃及浴缸底部。他又解釋，單位使用的「天然石」本身石紋較多，運輸及安裝過程中容易爆裂，不少發展商已避免使用。

扣分位三、窗頂有大隙孔 或「引水入屋」

牆身及天花滲水是不少業主最頭痛的問題之一，惟明哥在浴室牆外的窗角位置，竟然發現兩處未封好的大隙孔，下雨時或會「引水入屋」。他形容，外牆隙孔會導致牆身滲水，嚴重時假天花亦會滴水，必須填補罅隙杜絕問題。

扣分位四、油漆造工「公屋質素」 多處牆身「皺皮」

明哥發現不論在客廳、主人房或是客房，皆出現油漆不平滑的情況，包括「皺皮」、刮痕、掃痕、「沙眼」及「涙眼」等。在客房較隱蔽的側牆位置最為馬虎，出面大面積的皺皮情況，手工僅屬「公屋質素」，建議重新執油。

扣分位五、門框收口工序馬虎 有「偷雞」情況

除了油漆造工馬虎，幾乎所有門框皆出現問題，包括門框套邊有大罅隙、未有做好收口，以及部分封口膠邊爆裂。他表示，單位不見光位置出現較多未完成的瑕疵，例如門框頂部、外牆邊角位置等，估計是裝修工人故意偷懶所為，並警告門框安裝未穩固，或會隨時間而鬆落。

主人房的露台開門不太順暢，明哥花費近一分鐘時間才可順利關門，認為有設計上的問題，導致露台門必須上鎖才能「拍埋」，門鉸及門阻位置亦有明顯鏽跡。

扣分位六、露台玻璃有14道刮花痕跡

單位內多個玻璃出現刮花問題，其中以露台防護欄玻璃最為嚴重，驗樓師圈出逾14道花痕。明哥認為，工人未有封好玻璃，導致裝潢時不慎刮花，業主可磨平玻璃解決。另外，單位內部分窗戶膠邊的破損情況頗為明顯，其中一處更留有膠紙未處理，懷疑發展商在交樓前未有做足檢查。

整體獲68分 認為啟德新盤質素較差

雖然檢驗出不少瑕疵，不過明哥仍給予單位68分，認為單位在批盪、結構、來去水及傢俬等皆有不錯成績。他坦言，近期檢驗的啟德新盤普遍質素較差，不少發展商缺乏起樓經驗，出現大量「甩漏」情況，亦有明顯問題未有執漏，認為發展商交樓前應再三檢查樓宇裝修。

負責天寰項目的誠穎投資發言人回應指， 日前已收到業主提交的相關驗樓報告，已即時聯絡承建商跟進執漏事宜，承建商會依既定執修程序進行執修並與業主跟進。另外，就承建商為個別單位進行的工程造成有所遺漏或不完善之處，發展商對此非常關注，會務求在收到執漏清單起計14個工作天內完成執修工程。

【01驗樓 】

「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺憾。

若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com

我們會盡快與你聯絡。