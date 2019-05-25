【驗樓】新地PARK YOHO Milano獲逾90分　但有2個瑕疵位不可不知

新地（0016）旗下位於元朗錦田北的PARK YOHO Milano（Milano、峻巒第2C期），於去年中以低於市價開售，首輪328伙，高峰時段一度引來近萬人排隊「搶樓」，最終單日沽出逾9成單位。

Milano之所以大受歡迎，除了發展商低市價推盤外，相信亦與「新地樓」向來予人品質有保證的印象有關。項目陸續入伙，記者隨同驗樓師賴達明「明哥」檢驗Milano一個中層A室，實用面積405呎的「一房半」單位。明哥最後給予90.5的高分，但同時點出6大「扣分」位，以及兩大要留神的設計「瑕疵」。

扣分位一、露台頂牆磚現大罅隙

單位露台門頂有一塊牆磚，旁邊有一大罅隙欠「掃口」，更已經有滲水跡象。明哥建議業主須盡快填封牆磚掃口及清理門框水跡。

另外主人房外窗邊也有一塊牆磚爆裂，明哥亦建議更換，長遠可減低門窗邊滲水風險；至於浴室地台磚有一掃口孔須填封。

扣分位二、牆磚反光噴油污跡未清理

單位的露台及房間窗邊，均出現牆磚有反光噴油污跡，明哥相信與裝修工人在門窗框「執油」時，沒做好保護措施，因此被噴污。

露台的牆磚上，有部分反光噴油污跡未清理。（洪嘉徽攝）

扣分位三、水制面板未穩固安裝 長遠增滲水風險

該單位的浴室企缸淋沐間，其花灑開關水制的金屬飾面板未安裝穩固，導致嚴重鬆脫，亦因此將面板後的牆磚曝露。明哥指，長期淋沐會令不少水經罅隙滲至牆磚背，積水有機會令磚身發黑，長遠增加企缸積水及滲水風險，有機會影響樓下單位，建議即時用防水物料封好罅隙及金屬飾面板，避免有水滲入。

扣分位四、露台圍欄多處刮花

明哥發現單位露台欄杆，頂部有多處刮花，相信問題源於工人「執漏」期間，對欄杆的保護措施不足所致。

單位露台欄杆頂部有多處刮花。（洪嘉徽攝）

扣分位五、牆身「皺皮」須重新執油

儲物房間的牆身油漆不平，出面大面積「皺皮」，明哥建議重新執油。

扣分位六、儲物櫃趟門不夠貼合

靠近大門的儲物櫃，雖可提供置物空間，惟趟門不貼合，令門未能順利開關，因此須重新調較。

儲物櫃趟門不貼合，令門未能順利開關，因此須重新調較。（洪嘉徽攝）

小結：整體90.5分 來去水位要優先處理

驗樓後明哥給予不錯的評價，整體分數達90.5分。他指，若果裝修工人細心一些，部分問題可以避免的，而且修復工作也不太複雜；不過為免持續滲水而影響樓下單位，浴室企缸淋沐間的花灑開關水制金屬飾面板，須盡快安裝穩固。

PARK YOHO Milano今次驗樓取得高分，但明哥表示，驗樓期間發現了兩個設計「瑕疵」，雖不致扣分，但提醒業主使用時要加倍留意。

瑕疵一、浴屏大門向外開 防水膠接合位或「出事」

一般浴室企缸玻璃浴屏的大門，若是使用向內開、或用趟門的話，門邊與玻璃浴屏之間的防水膠接合會較好。

可是單位內的大門是向外開，明哥指，雖然一旦發生意外，救護員可直接將大門打開，輕易將傷者救出，不似向內開的大門，有可能被傷者「頂住」，而需更長時間去救援，不過同時亦要承受接合位置較薄弱，令水從門邊流出的問題。

若不想改動設計的話，明哥建議加強防水膠邊接合，以減低企缸用水流出淋沐間情況。

瑕疵二、鋅盤​「滿水位」太高

單位為開放式廚房，明哥指鋅盤的「滿水位」一般不會與水喉接駁位「平排」，以免在鋅盤放滿水後，水經接駁位漏到其他地方；不過明哥指，這個問題平時只要多加留意就可，不用特別處理。

01驗樓 ︰

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