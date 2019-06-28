萊坊林浩文﹕下半年樓價或向下調整5%

差估署剛公布5月份樓價走勢，最新報396.8，較4月份升1.4%之餘，再創歷來新高。對於樓價表走勢，萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文指出，指數與預期相約，雖然破頂，但估計之後樓價會相對平穩。以近日「社會運動」情況及市況計，估計未來一﹑二個月指數可能會開始向下調整或升幅收窄，並估計下半年購買力主要集中在1,000萬以下的中小型單位。

他又在未來3至6個月，中價樓成交及中產階級入市步伐，可能會因多項不穏定因素而減慢。

料全年一﹑二手成交宗數預測降至最多6萬宗

林浩文指出，估計成交量在7月中後有望回升及發展商會加快推盤，但估計以上車盤及中小型單位為主。估計未來數個月，一手市場表現仍會比較突出，佔整體成交三至四成，預期今年下半年交投會比上半年低，全年一﹑二手成交量約5.8至6萬宗，而之前估算是6至6.2萬宗。

估計今年下半年樓市會比較波動及有機會向下調整約5%。租金回報率會仍然維持在低水平。

他指出睞縱使眾多因素會影響樓市表現，如政府政策、外圍經濟及政治、息口走勢、住宅供應、香港經濟表現等；但預料今年樓市的最终表現取決於中美貿易摩擦，本港的經濟及社會情況。這兩個因素會直接影響股市表現及買家入市意欲。

他指出是美國似乎無力加息，本港經濟又不過不失，購買力仍在。估計2019年全年計一般住宅樓價將平穩或有輕微升幅。豪宅及超級豪宅摟價將升5%。