CCL連升2周　最新報187.83　中原黃良昇﹕G20峰會結果將左右後市

中原城市領先指數2連升，最新報187.83點，按周升0.43%，尚未反映啟德商業地王撻訂的影響。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周末進行G20高峰會，對香港樓市走勢起關鍵作用，將於4周後CCL開始反映。假若G20高峰會達成局部協議，或暫停加徵關稅，可能被視為利好消息，需要密切關注。

黃良昇表示，中美貿易戰升級後，市場連續出現多個利淡消息，包括啟德商業地王撻訂，多次大型示威等，樓價升勢因而受阻。即使利淡消息湧現，樓價仍然沒有轉勢向下，繼續高位爭持。一旦利淡消息消退，或有利好消息出現，樓價可能會被推升。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.70點，按周升0.60%。CCL(中小型單位)報187.43點，按周升0.57%。CCL、CCL(中小型單位)及CCL_Mass同樣齊升兩周，分別上升0.85%、0.82%及0.74%。

CCL(大型單位)報189.83點，按周跌0.22%。豪宅樓價連續3周創歷史新高後，走勢趨向反覆，近4周持續1升1跌，累升0.63%。

CCL與4周前歷史新高仍有差距

中美貿易戰升級後，樓價升勢隨即受阻。近4周計，CCL、CCL(中小型單位)及CCL_Mass錄得2周齊跌，2周齊升，分別累跌0.84%、1.13%及1.40%。即使齊升2周，但未能重返4周前的歷史高位，顯示樓價有反覆爭持的跡象。

港島CCL_Mass報188.53點，按周升0.88%，結束3周連跌。九龍CCL_Mass報187.50點，按周升1.07%，連升2周共2.02%。新界東CCL_Mass報199.95點，按周跌0.52%，連升3周後回軟。新界西CCL_Mass報171.39點，按周升0.40%，連升3周共0.43%。

中美貿易談判氣氛惡化後4周計，港島CCL_Mass連跌3周後回升，九龍CCL_Mass連跌2周後連升2周。新界東CCL_Mass連升3周後回軟，新界西CCL_Mass回軟1周後連升3周。四區樓價走勢同樣反覆，相信整體樓價會繼續高位爭持。