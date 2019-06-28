政府下季推2幅住宅地及2幅商業地　中原：高鐵站上蓋必成商業地王

發展局公布下季賣地計劃，7月至9月有2幅住宅地推出，涉近1,350個單位，包括啟德第4A區2號地皮及屯門景秀里與景峰徑交界地皮。

中原測量師行張競達表示，第4A區2號地位處跑道前排，可享優質全維港景，屬市區罕貴地皮，可發展為海景豪宅。本周三啟德第4C區1號地皮開標，地皮以每呎樓面地價18,080元批出，相信兩幅地皮每呎樓面地價相若。張競達預計每呎樓面地價約18,000元，總值216億元。

屯門景秀里與景峰徑交界地皮，地盤面積約11,388平方呎，估計地積比約3.3倍，料最高可建樓面面積約37,580平方呎，規模屬中型。地皮位於屯門景峰區，屬民生住宅地段，預計將作中小型住宅發展，料單位可享開揚景致。附近近年亦有新盤供應，受到上車客及區內換樓客的垂青。是次地皮規模不大，投資金額及風險相對較低，料除了吸引大型發展商外，亦會吸引中小型發展商入標競投。預計每呎樓面地價約6,000元，總值約2.3億元。

高鐵站上蓋商業地屬市區罕見大型商業用地

政府下季推2幅商業地，其中連翔道與柯士甸道交界商業用地，地皮位於西九廣深廣高鐵站上蓋，佔地約64萬平方呎，規模龐大，屬市區罕見大型商業用地，位置優越，享鐵路優勢以及近年大熱的大灣區概念，相信地皮必成為九龍區商業地王，預計地皮每呎樓面地價可約3萬至4萬元，估值約948億元至1,200億元。預計本地大型發展商及中資均會有興趣競投，但因投資金額龐大，相信標數不會多，並以合組財團方式競投為主。