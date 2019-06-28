高銀撻訂2500萬棄啟德商業地　發展局局長黃偉綸稱未來或調高訂金

高銀金融（0530）日前宣布因社會矛盾，決定放棄所投得的啟德商業地，遭到政府沒收2,500萬元訂金，該地皮將於今個財政年度第二季再次推出。

對於外界有聲音指訂金太低，導致發展商容易撻訂，發展局局長黃偉綸表示，政府留意到該金額可能過低，未來或會調高金額，以防止再次出現撻訂情況，但未有對調高幅度作出預測。

撻訂對政府推商業地沒太大影響

他又指，高銀是次撻訂對政府推商業地沒太大影響，因為香港商業地的租金在全球名列前茅，相信市場需求仍然殷切，而政府今季推售的兩幅商業地均屬大面積地皮，表明政府對推地計劃有信心。

高銀金融宣布，由於近日社會矛盾，決定放棄早前以111.24億元投得的啟德商業地王。（資料圖片）

根據賣地計劃，政府將於第二季推售九龍高鐵站上蓋商用業地，面積約5.96公頃。黃偉綸解釋，該幅商業地皮佔地較大，政府未有將之斬開2至3幅推售，是因爲一幅過的商業地較方便發展商進行規劃。

第二季推地計劃已完成全年的4成

黃偉綸稱，以第二季的推地計劃進度，已完成全年推地計劃的4成，有信心全年可達到既定目標，惟最終要視乎私人重建項目進度。

對於短期住宅供應，他稱政府已積極改劃土地以增加供應，已完成130幅土地的改劃，並正處理18幅土地的改劃。另外他重申，最快2025年可以進行「明日大嶼」的填海工作。