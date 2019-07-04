「龍床盤」屯門菁雋劈價38%加推　首推最細128方呎單位售173萬元

佳源國際（2768）及陞域集團的「龍床盤」屯門菁雋，去年開售首批單位時銷情平平，只沽出2伙後停售。項目今日加推36伙，有別於首張價單沒有為買家提供任何優惠，今次發展商提供60天即供等最高22%折扣，變相減價加推。

第2號價單首度推出最細的128方呎單位，價單售價222.8萬元，以最高22%折扣計，折實售價173萬元，折實呎價約13,577元，平絕全港新盤。比較首張價單入場的131方呎單位，當時售價285萬元，呎價高達21,756元，兩個單位呎價相差約37.6%。

13伙折實價低於200萬元

項目加推的36伙，定價222.8萬至462.3萬元，價單呎價17,299至20,500元，以最高22%折扣計，折實售價173.8萬至360.6萬元，即折實售價全數低於400萬元，更有13伙低於200萬元。

菁雋位於青棉徑2號，提供356伙，實用面積128至794方呎。項目去年11月首次開價推售73伙，當時售價285萬至928.8萬，呎價13,452至22,327元，平均呎價16,937元，貴過鰂魚涌藍籌屋苑太古城。

128方呎單位細過一般車位

被形容為「龍床盤」的菁雋，推出一手例後全港最細128方呎單位，當時發展商俊和稱「紫禁城咁大，皇帝都喺瞓一張床」而獲得關注。翻查樓書，該類單位設於標準樓每層31室，不設玄關，未計浴室位置，起居室連開放式廚房面積僅約88平方呎，而單位內只有開放式廚房及浴室設有窗戶。

另外，有關單位不似同層其他單位，設有露台，而是擬似將露台改為廁所，面積約24方呎。同時該單位面積為128平方呎，與現時香港私家車及的士一般車位面積為134.4平方呎計算，單位面積即還及不上車位。

↓屯門菁雋部分示範單位實景圖↓