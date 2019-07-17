【超豪酒店式公寓】瑰麗府邸複式月租逾百萬　挑戰全港最貴租住宅

瑰麗酒店集團旗下酒店式公寓瑰麗府邸（Rosewood Residences），位於尖沙咀綜合商廈Victoria Dockside最高的19層，最豪的海景複式3房戶月租逾百萬元，以月租計料挑戰全港最貴租住宅。

項目設有186伙，戶型涵蓋開放式至3房戶，另設4伙複式戶，約八成房間皆可望海景，實用面積474至4,812平方呎，月租介乎5.7萬至160萬元，全包打掃及雜費，租期為1至12個月。

一齊看看實用面積4,812平方呎複式3房單位的室內設計↓

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4800呎複式戶 客廳設大型吧台

最豪華的複式3房單位為6401室，實用面積4,812平方呎，所有房間皆望海景，客廳內設有大型吧台，房間均附套廁及衣帽間，設儲物房及洗衣房，其中1伙兩房複式戶更設私人健身室。

實用面積1,399平方呎「尊瑰房型」兩房單位，連花園平台↓

開放式單位月租5.7萬元起

其餘房型方面，開放式戶佔近半，實用面積474至657平方呎，月租5.7萬至7.8萬元。1房戶面積797至1,335平方呎，月租8.9萬至18.2萬元。3房面積則為2,476方呎，月租37.5萬元。

2房戶面積1,173至1,432平方呎，月租15.5萬至20萬元，該戶型另設包括露花園平台等的「尊瑰房型」，面積1,399至2,056平方呎，月租25萬至30萬元。其中一個「尊瑰房型」的2房戶為5109室，實用面積1,399平方呎，外望維港海景，主人房連花園平台，月租為25萬元。