美國樓市海外買家交易額大減36%　因中資買樓潮退卻

海外樓市近年一直受中資等外來買家影響，樓價炒上，當中資購買力減退，成交就自然回落。最新調查顯示，截至3月底的1年，美國樓市海外買家交易額大減36%。

美國地產代理協會（National Association of Realtors）發表統計數據，由2018年4月至2019年3月底，外國買家交易額為779億美元，按年下跌36%。

中資買家跌幅達56% 仍是最主要外資

成交額大跌的原因除了出售房屋庫存較低之外，還包括全球經濟增長放緩、美元走強、中國資本外流限制加強等。

在五大買家之中，中資買家的跌幅最大，勁減56%至134億美元，但仍是連續7年最大海外買家來源。

以地點來看，佛羅里達仍是外資首選地，佔外國買家交易的20%，其次是加州和德州。

中位數為28.06萬美元 高於本地人

由於買家交易額和量都有變化，外國買家交易的中位數，由29.24萬美元下降至28.06萬美元。而同一時期的整體房樓銷售價格中位數為25.96萬美元，可見外資購買物業的價格高於本地人。

在美國不少地方，100萬美元已可買不錯的房屋。有8%外國買家購買100萬美元及以上的住宅，而本地人則只有3%。

不過中國人買美國樓的價格中位數並不是最高，金額為45.49萬美元，較英國人的51.07萬美元低。作為美國的鄰國，加拿大買家成交價格中位數僅26.82萬美元，墨西哥人更低至17.01萬美元。