澳洲首季二手樓交易　高達12%要蝕讓

全球多個地方樓市近年都被炒起，澳洲就是其中之一。不過近期當地樓價下滑，首季全國二手樓交易，竟然高達12%要蝕讓。

澳洲《ABC》報道，CoreLogic的樓市數據表明，首季有12%二手樓蝕讓成交，是6年以來最差表現，亦較2018年第四季10.5%增加，顯示房地產市場進一步轉弱。

珀斯有24.8%成交要蝕 悉尼有19.9%

CoreLogic分析師Camer Kusher在報告中表示，珀斯有24.8%交易是蝕讓，悉尼亦有19.9%，所有蝕讓交易合共損失4.87億澳元。而總計所有二手交易，轉售利潤有143億澳元。

澳洲樓價最高的城市是悉尼和墨爾本，二手樓交易平均盈利有24.3%和23.5%，原因是這些城市居住成本較高，早年樓價升幅較大。

持貨價值或下跌 稅改前投資者掟貨

報道指，與自住相比，投資者虧損的機會更大。首季自住業主售樓，有10.5%要蝕讓，而投資者則為16.7%。

Camer Kusher認為情況顯而易見，各種業主都計劃出售物業以鎖定盈利。他指出：「澳洲將更改稅務規則，投資者希望蝕讓放售，好過持有的物業價值持續下跌。」

首季住宅單位錄得20.5%蝕讓，遠高於獨立屋的9.5%。