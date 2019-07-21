中原地產：7月上半月一手買賣登記580宗　御半山最旺

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，截至7月17日，7月一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得580宗，總值69.1億元。

中原預期，7月全月一手私人住宅買賣合約登記有約1,500宗，總值160億元，較6月分別上升40.7%及7.7%。

他指出，6月將軍澳有大型新盤開售，銷情理想，於7月開始陸續登記，刺激一手交投明顯上揚。7月發展商推售多個上車新盤，相信一手市道繼續保持活躍。

截止至7月17日，登記宗數最高的新盤為屯門御半山II期，暫錄105宗，總值6.64億元。元朗瑧頤錄102宗，位列第二，總值5.25億元。屯門上源錄57宗，排名第三位，總值3.41億元。將軍澳日出康城7B期Grand Montara錄51宗，排名第四位，總值4.75億元。

同期二手買賣合約登記 按少19%

二手方面，截止至7月17日，7月二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,452宗，總值143.3億元。預測整月登記約2,600宗及240億元，較6月分別下跌19%及24.8%，或是近5個月最低。

截止至7月17日，7月嘉湖山莊、沙田第一城、太古城及美孚新邨，分別暫錄17宗、12宗、10宗及6宗買賣登記。