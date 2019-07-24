無懼元朗衝突　白石角朗濤及元朗Grand YOHO Napoli　周六賣383伙

近月社會氣氛動盪，元朗更出現暴力襲擊事件，惟無阻發展商推盤步伐。鷹君（0041）大埔白石角的新盤朗濤昨上載銷售安排，新地（0016）旗下元朗錦田PARK YOHO Napoli加推72伙，周六（27日）兩盤將發售383伙。

朗濤首輪賣238伙 超購7倍

朗濤將於本周六推售238伙，項目至今收逾1,800票，暫超購近7倍。是次推售單位涵蓋一至三房戶，面積389至1,231平方呎，折實售價553.6萬至2,209.3萬元，折實呎價11,445至17,947元。

據銷售安排，開售當日將分為A及B兩組，A組買家可購入最多5個單位，最少要購入1個精選單位。B組則為散客，最多可購2伙。

PARK YOHO Napoli賣145伙

PARK YOHO Napoli推出最新價單涉72伙，實用面積538至1,203方呎，價單定價1,051.4萬至2,451.9萬，價單呎價17,652至20,989元。以最高16%折扣計，折實883.2萬至2,059.6萬元，折實呎價14,828至17,630元，折實平均呎價15,484元，較上張價單折實平均呎價15,285元提價約1.3%。

據銷售安排，項目將於本周六推售145伙，包括136伙以價單形式出售，以及9伙招標發售。