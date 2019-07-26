【元朗黑夜】趙國雄：港人發聲盡公民責任是好事　冀不要各走極端

政府宣布《逃犯條例》的修訂「壽終正寢」後，但示威行動仍曠日持久。上星期日（21日）一批「白衫人」發動更於元朗發動「無差別襲擊」，於西鐵站的以棍、鐵講攻擊平民及回到元朗的示威者，引起社會恐慌。

有「樓神」之稱、長實（1113）執行董事趙國雄，今日出席活動後表示， 他自己是香港人， 在香港出生，「有咩風浪未見過，沙士都捱過」。 他知道社會近期發生了好多事情，對過去香港的和諧氣氛有影響。 他認為香港人為香港多出來發聲，盡公民責任係好事， 但不要堅持己見，各走極端。

冀港人不要各走極端

他引用已故歌手羅文經典金曲「獅子山下」中的歌詞：「放開彼此心中矛盾，理想一起去追」， 呼籲大家要為香港尋出路，「 大家坐低傾一傾，香港係我哋嘅。」

他又指，雖然元朗衝突令該區的睇樓量急跌，但不會影響公司的部署， 對香港前景有信心，會繼續參與香港的前途。

長實（1113）執行董事趙國雄（右四）指，雖然元朗衝突令該區的睇樓量急跌，但不會影響公司的部署。（許世豪攝）

長實下半年推3新盤

不過內房福晟國際（0627）持有的何文田喇沙利道新盤晟林臨時煞停賣樓，發展商更表明與近日市况有關。趙國雄認為香港是自由社會，行家有自己的看法屬正常，集團會繼續自己的步伐，包括下月或推出主打2房及3房戶的長沙灣海壇街愛海頌，目前仍待政府批出預售樓花同意書；亦將推出西半山波老道豪宅項目。

他稱，項目已取得入伙紙及預售樓花同意書，第一期涉及115伙，主打四房及五房大單位。至於將軍澳日出康城第八期，預計於第四季將推出。

樓市「上上落落」

樓市方面，他認為主要受中美貿易戰的影響，相信短期內難見到有好的談判結果，未來數月市況將會上上落落；過去數星期成交量不錯，例如上周售出很多1,000至2,000萬元的單位，又認為市民最重要的是置業。

至於嘉華國際（0173）、會德豐（0020）及中海外（0688）以逾127億投得啟德地，惟中標價低於市場預期下限。趙國雄認為，發展商並非對市況不樂觀， 主要因為該幅地皮景觀較差，而且過去政府推出多幅啟德地，發展商已將大量資金投放於該區，只有4份標書屬正常，「（地皮成交價）百幾億、幾十億咁，發展商唔會無限金錢」。