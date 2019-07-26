【光復元朗】林超英籲林鄭設調查委員會：不要命青年多到無法想像

修訂《逃犯條例》引起的風波愈演愈烈，周日（21日）更發生元朗一班白衣人無差別攻擊市民事件；有網民發起明日(27日)「光復元朗」遊行表達訴求，最終警方昨日（25日）以五大原因對遊行發出反對通知，令民怨有升溫之態。 天文台前台長林超英今日（26日）向行政長官林鄭月娥發出緊急呼籲，直言香港社會已走到懸崖邊緣，前途命懸一線，憂心周末後將無回頭路可走，促請林鄭「展示愛護香港之心」，宣布成立調查委員會，共且在不追究個人責任下，調查6月以來不穩定狀態的遠因和近因，防止歷史重演。 他更表示，組織元朗遊行的人士不去元朗，不是示弱，也是展示「愛護香港之心」。

天文台前台長林超英呼籲林鄭應展示愛護香港之心，立即宣布成立調查委員會，不追究個別人責任下研究六月以來不穩定狀態的遠因近因。（林超英facebook截圖）

已到「一念天堂、一念地獄」臨界點

天文台前台長林超英今日（26日）在facebook公開緊急呼籲，形容周日元朗的有組織暴力襲擊使人心碎，形容現時本港即將進入持久不穩定狀態，令無數人憂心如焚，他形容現時已到了「一念天堂，一念地獄」的臨界點，要求行政長官林鄭月娥立即宣布成立調查委員會，研究今年6月以來不穩定狀態的遠因近因。

他重申目的並非追究個別人士責任，而是防止歷史重演。他直言，若林鄭今日作宣布成立委員會，以展示其愛護香港之心；至於委員會細節可以稍後議定，令香港仍有救，否則「時機一失，跌下懸崖，再做甚麼都無力回天。」

林超英指，據他接觸所及，「連命都不要的青年人數目多到無法想像」，所有人必須盡力「救火」，他呼籲對元朗暴力表示憤慨的遊行的人，取消明日元朗遊行，將力量集中在周日大遊行，令聲勢更大，效果更顯，並重申「不去元朗不是示弱，也是展示愛護香港之心。」