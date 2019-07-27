【光復元朗】新地Napoli售樓處冷清　白衫男「出手」阻記者提問

上周日元朗港鐵站有白衣人士向市民施襲，翌日﹙22日﹚市中心近9成店舖落閘，銀行、便利店等提早休息，亦有著名食店關門，街坊形容元朗變「死城」。不過，社會事件無阻發展商推盤策略，今日﹙27日﹚除了鷹君集團（00041）旗下白石角新盤朗濤發售238伙，新地（0016）旗下元朗錦田新盤PARK YOHO Napoli亦加推145伙單位，其中136伙屬於一般公開發售，另9伙招標發售。

早上9時正，準買家陸續抵達Napoli位於九龍環球貿易廣場的售樓處登記揀樓，但截至上午9時半，據記者現場所見，報到登記暫僅有4組客人，場面冷清。翻查資料，該盤過往售樓處設於青山公路潭尾段18號PARK YOHO屋苑商場PARK CIRCLE，但今日則移師九龍環球貿易廣場，未知是否因元朗事件而「轉場」。

在場記者欲訪問準買家會否擔心元朗治安問題影響買樓意欲時，一名穿著灰色西裝外套及白衣、疑似地產代理人士用手踭推記者，並直斥「用個腦諗下自己講緊乜」，期後跟隨客人進入電梯。

PARK YOHO Napoli提供8座712伙，實用面積228至複式戶1,873方呎，開放式至2房佔46%，3房佔37%，4房僅5%，明年10月底入伙。