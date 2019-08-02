中原CCL回落　最新報188.76　新界東CCL Mass最傷跌1.8%

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL回軟，最新報188.76，按周跌0.35%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL三大整體指數齊跌，上周四大整體指數齊升，樓價繼續高位爭持。

中原城市領先指數CCL最新報188.76點，按周跌0.35%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報191.19點，按周微升0.01點，幾近無升跌。CCL（中小型單位）報189.29點，按周跌0.09%。CCL（大型單位）報186.03點，按周跌1.70%。近9周計，四大整體指數三次齊升，三次齊跌，二次一升三跌，一次三升一跌，樓價高位窄幅徘徊。

四區指數兩升兩跌

四區樓價指數二升二跌。新界西CCL_Mass報172.89點，按周升1.89%，顯示屯門新盤菁雋超額認購帶動區內樓價上升。九龍CCL_Mass報188.08點，按周升0.28%，連升4周共1.27%，反映啟德住宅地王刺激九龍樓價向上。港島CCL_Mass報196.73點，按周跌0.78%。新界東CCL_Mass報198.55點，按周跌1.84%，連升3後正常回軟。近9周，四區指數二升二跌出現四次，三升一跌有四次，一升三跌有一次。

黃良昇指出近4周樓價波動明顯收窄，CCL最高189.77點，最低188.76點，波幅為1.01點。預期CCL高位企穩，窄幅爭持，波幅趨向平緩。8月2日美國宣布對餘下中國商品徵收10%進口關稅，8月1日美國聯儲局宣布減息0.25厘及提早結束縮表，對香港樓價的影響將會在2019年8月下旬公佈的CCL開始反映。