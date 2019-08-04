嘉湖山莊業主累減54萬　三房戶成交價545萬　呎價跌穿1萬

祥益地產謝利官表示，天水圍嘉湖山莊日前5期(麗湖居)錄得一宗區外首置客成交個案，單位為1座低層D室，實用面積547呎，三房兩廳，日前獲區外首置客垂青。

該買家雖未有視察單位內籠，但曾睇過相片及同類型單位，可即買即住，加上原業主因應市況而調整價格，累積減價達54.2萬。上述買家有感單位價格符合預算，遂便決定以545.8萬購入上址作自住之用，平均呎價為9,978元，屬市場價成交。

謝氏稱，原業主於2013年以約313.8萬購入，是次轉手帳面獲利約高達232萬。

首置客入市嘉湖山莊 斥600萬元承接3房戶

另外，美聯物業湯少建表示，該行新近促成一宗嘉湖山莊翠湖居二手成交，一位外區首置客以600萬元購入一個3房單位，2010年貨升值近2.3倍。

成交單位為翠湖居5座高層G室，實用面積約548平方呎，採三房間隔，向東北望開揚市景。湯少建稱，上址為極高樓層單位，景觀佳，加上可承造最高8成按揭，吸引外區首置客入市，零議價下以600萬元成交，折合實用呎價約10,949元。

資料顯示，原業主於2010年9月以約182萬元購入上址，轉手帳面獲利約418萬元，期間升值近2.3倍。