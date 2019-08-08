元朗錄兩減價成交　YOHO MIDTOWN 2房一口價大減38萬沽出

中原地產西鐵元朗站分行經理林頌宜表示，市場籠罩負面消息，樓市交投淡靜，元朗區陸續有業主態度軟化，願意擴大議幅，減價盤一般快速獲承接。

林頌宜表示，分行促成元朗YOHO MIDTOWN 7座高層B室成交，實用面積393平方呎，兩房間隔，向西北，享內園景，叫價840萬元，業主之前一直企硬叫價，放盤一段時間，因有迫切需要套現換樓，眼見近期內外環境不穩，荃灣新盤亦以低價推出，吸走不少購買力，近日叫價態度軟化，一口價大減32萬元，將單位以808萬元沽出，折合平均實用呎價15,538元。

林頌宜指，新買家為用家，見單位價錢吸引，立即承接。原業主於2010年11月以419.7萬元買入單位，現轉手賬面獲利388.3萬元，單位9年升值約93%。

元朗朗晴居2房 減價30萬元

另外，中原地產元朗區副區域營業經理陳榮威表示，朗晴居6座高層A室，實用面積573平方呎，兩房間隔，原叫價680萬元，業主眼見樓市交投淡靜，後市亦充斥不明朗因素，遂擴大議價空間，吸引用家洽購，最終議價至650萬元成交，折合實用呎價11,344元。

陳氏指，買家為外區居民，希望轉換居住環境，屬意朗晴居屬低密度屋苑，環境清靜，見上址減幅吸引，立即拍板承接。原業主於2012年8月以308萬元購入單位，共減30萬元或4.4%沽出單位，帳面仍可獲利342萬元，單位7年升值1.1倍。