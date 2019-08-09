中原CCL按周跌0.17%至188.43點　近5周回軟1.08%

中原城市領先指數CCL最新報188.43點，按周跌0.17%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報190.75點，按周跌0.23%。CCL(中小型單位)報188.85點，按周跌0.23%。CCL(大型單位)報186.27點，按周升0.12%，走勢連續4周一升一跌。CCL及CCL(中小型單位)同樣連跌2周，分別累跌0.53%及0.33%。

中美貿戰升級10周計，首5周樓價走勢較為波動。 CCL最高190.48點，最低186.26點，波幅為4.22點。但樓價走勢仍然微微向上，四大整體指數同樣3升2跌，CCL升0.56%、CCL_Mass升0.11%、中小型單位升0.33%及大型單位升1.74%。近5周樓價波幅明顯收窄，CCL最高189.77點，最低188.43點，波幅為1.34點。整體走勢更出現輕微回軟的跡象，CCL及CCL(中小型單位)同樣4跌1升，分別累跌1.08%及0.71%。CCL_Mass及CCL(大型單位)同樣3跌2升，分別累跌0.44%及2.95%。隨著聯儲局減息、香港經濟增長放緩及中美貿易戰惡化等事件，相信未來數周樓價走勢將會明朗化。

九龍樓價逆市連升5周

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，受惠於早前啟德地王誕生，九龍樓價連升5周共1.57%。九龍樓價表現突出，是四區中唯一出現逆市微升。其餘三區樓價均輕微回軟，近5周港島跌1.55%、新界東跌1.02%及新界西跌1.64%。7月份啟德第4A區1號住宅地批出，將於下周CCL開始反映。

九龍CCL_Mass報188.63點，按周升0.29%，連升5周共1.57%。港島CCL_Mass報196.16點，按周跌0.29%，連跌2周共1.06%。新界東CCL_Mass報197.31點，按周跌0.62%，連跌2周共2.45%。新界西CCL_Mass報171.73點，按周跌0.67%，走勢連續6周一升一跌。