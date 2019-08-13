滙豐上調按揭封頂利率0.1厘　1000萬以下物業現金回贈削至1%

滙豐（0005）於過去經濟一番人事變動後，再有新招削減成本。有本地傳媒稱，滙豐再向按揭市場「開刀」，一手、二手或轉按，1,000萬元以下物業清一色現金回贈率大幅削至1%。

至於1,000萬元以上則削至1.5%；另外滙豐新批按揭亦上調封頂利率，由以前最優惠利率（P）減2.75%，上調至P減2.65%，意味實際利率為2.475%。早在今年6月，滙豐率先在轉按市場入手，現金回贈由約2%減至1.5%。

滙豐：按市況定期檢視按揭息率

以400萬元貸款額、還款期為30年計算，客戶回贈由8萬元（2%）減少4萬元（1%）；而每月供款由15,546元（2.375%）增至15,753元（2.475%），每月供款多約200元。

滙豐發言人回覆《香港01》查詢時指，作為主要的市場參與者，滙豐致力確保本港的按揭市場能夠健康發展，因此，本行會因應市場情況定期檢視按揭息率，如有需要，作出適當調整。近日經過參考多項因素，包括香港銀行同業拆息、本行的競爭力及市場價格，本行決定調整按揭息率。

王美鳳就表示目前銀行間的按揭市場競爭激烈，利潤水平不高，相信滙豐的做法是要改善利潤率。（資料圖片）

中原按揭經紀董事總經理王美鳳就表示，目前銀行間的按揭市場競爭激烈，利潤水平不高，相信滙豐的做法是要改善利潤率，「過去一排唔少銀行心態上係辛苦，利潤微博，變成（按揭業務）係幫手拎客戶資料去做推銷。滙豐係龍頭，上半年佢個market share（市場份額）唔錯，有條件去做，希望自己可以牽頭，有個指標作用。」

王美鳳預料，其他銀行亦會跟隨做法，但實際調整要視乎資金成本；她又稱目前銀行拆息水平高，市場風險及資本成本上升，都是滙豐調整按揭封頂利率的原因，不過暫時未見銀行有收緊審批按揭審批。