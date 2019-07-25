龍床盤菁雋樓花按揭傳已叫停　買家「上會」難度突增或撻訂收場

佳源國際（2768）及陞域集團旗下「龍床盤」屯門菁雋早前減價重推，由於不少伙數低於400萬元，可承造九成按揭而大賣。不過，有部分銀行因該盤樓花按揭「爆Quota」，不再接受新的按揭申請，換言之，部分買家大失預算，無法在60天即供期限內「上會」，或招至損失，甚至撻訂收場。

業主爆已被多間銀行拒絕申請

有業主透露，由於龍床盤入場費較低，又急於上車，於是斥300萬元買入167方呎的開放式單位，打算承造九成按揭。他上周分別向滙豐、恒生及東亞銀行申請按揭，滙豐及恒生職員原回應稱，他的申請不受影響，惟昨日開始已停止接受新申請。最新至今日下午，滙豐已因「爆Quota」理由拒絕他的申請。

買家上周曾向而渣打及工銀亞洲查詢，對方亦拒絕他的按揭申請，指出發展商規模較細，過往並無成交紀錄，加上銀行有樓花按揭的限額。他無奈稱，若最終銀行只批七成按揭，他需要向朋友借錢「抬錢上會」，最壞情況是撻訂收場。

菁雋被爆有多間銀行的樓花按揭已「爆Quota」，不再接受新的按揭申請。（資源圖片）

轉用現樓按揭 樓價折扣減3%

若業主於7月中簽訂買賣合約，並選用60天即供付款計劃，便可獲樓價最高22%折扣，要在簽署臨約後60天內，即在九月中旬前上會，繳付其餘九成樓價。由於菁雋最快於9月30日入伙，若買家無法申請按揭，或可轉用建築期付款計劃，入伙後再申請現樓按揭，惟樓價折扣將減3%。如買家最終因無法上會而撻訂，將損失樓價的5%。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於批出樓花按揭有一定風險，銀行於對中小型發展商的按揭審批會較為慬慎，亦會定下額度分散風險。她指出，即使部分銀行不批出即供按揭，業主仍可以轉為轉用建築期付款計劃，待入伙後申請現樓按揭，發展商亦可考慮與銀行協商延長即供按揭期限。

銀行：每個樓盤皆有按揭貸款額

匯豐發言人表示，公司與其他銀行一樣，在每個樓盤皆受制於按揭貸款額，假如客戶希望申請有關項目的按揭貸款，可以用現樓形式申請。

恒生發言人則稱，該行於提供樓花類型之按揭服務時，會考慮多項因素，包括市場情况、風險評估、物業質素、樓花期等，從而提供相關安排，亦會設定貸款總額上限。除樓花按揭外，該行有為該新盤提供現樓按揭服務。