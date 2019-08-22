首7個月新盤單位共售出逾13500伙　美聯︰面積愈細　賣得愈多

本月新盤銷售雖然有所放緩，但迄今仍售出超過600個單位，若連同今年首7個月合計，新盤單位（包括全新盤及貨尾）共售出超過13,500伙，佔去年全年逾8成半。值得留意，今年售出的新盤單位中，面積愈細，賣得愈多。

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，不包括村屋物業以及部份特殊個案等之下，本年迄今（截至8月21日）新盤單位(包括全新盤及貨尾)共售出13,565伙。當中實用面積400平方呎或以下單位售出5,628伙（佔約41.5%）；實用面積逾400至600平方呎售出4,440伙（佔約32.7%）；逾600至1,000平方呎單位售出2,664伙（佔約19.6%）；至於餘下約6.1%為逾1,000平方呎單位，錄833伙。由此可見，今年售出的新盤單位中，面積愈細，賣得愈多。

九龍城成細單位銷售最多地區

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以銷售量最多的細單位（實用面積400平方呎或以下）按地區劃分，當中以九龍城區（包括馬頭角、紅磡、何文田及啟德）佔最多，錄1,262伙；其次為屯門區，錄962伙；第三位是大埔區，此類面積的新盤單位售出798伙；緊隨其後的是元朗區，錄621伙。

若以年內迄今售出13,565個新盤單位按實用面積劃分後，再計算其呎價，當中實用面積400平方呎或以下單位的平均實用呎價錄約1.95萬元，比起實用面積逾400至600平方呎平均約1.6萬元高出逾2成；亦較逾600至1,000平方呎單位平均逾1.71萬元高出近14%。至於本年迄今逾1,000平方呎新盤單位的平均呎價逼近3.1萬元，明顯拋離其他類別。