嘉華國際中期多賺1.6倍　啟德新盤「嘉匯」入賬　營業額大增7倍

嘉華國際（0173）公布截至6月底止中期業績，股東應佔溢利按年大增1.58倍至15.26億元，營業額大幅上升7.23倍至51.24億元，主要由於旗下啟德住宅項目「嘉匯」去年若干已售出單位已於期內交付予買家，並確認為收入。集團宣派中期股息每股6港仙，按年持平。

應佔營業總額按年大增近7倍

計及合營企業及聯營公司，集團應佔營業總額達53.11億元，按年增長6.8倍；期內應佔已簽約銷售約為64億元，主要來自白石角新盤「嘉熙」及啟德項目「嘉匯」等；截至6月底之有待入賬已簽約銷售則為136億元。集團表示，期內推出多批「嘉熙」單位，錄得已簽約銷售9.2億元，已售出約75%單位，預計可於第三季獲發入伙紙，而「嘉匯」上半年則錄得已簽約銷售7.5億元，其中9,000萬元已入賬，僅剩5個單位待售。

以地域劃分，嘉華上半年香港營業額增長27倍至達27.47億元，內地營業額則升3.52倍至23.76億；以業務劃分，期內物業銷售收入增加15倍至47.76億元，租金收入上升9%至2.93億元，酒店營運收入則微跌2.2%至5,552萬元。

嘉華表示，雖然市場普遍認為中美貿易戰短期內難以結束，但美國於7月減息，有助提升香港買家入市意慾，預計市場仍會維持穩定，而隨着內地政府維持穩定的樓市措施，內地物業市場亦能保持增長。集團指，已累積可觀的有待入賬已簽約銷售，並將繼續發展現有項目，同時按計劃推售項目，以及繼續適度有序地補充土地儲備。