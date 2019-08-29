中原經紀人指數跌至33.3點　重返去年樓價調整期間低位

中原經紀人指數CSI重返去年樓價調整期間低位！中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原經紀人指數CSI最新報33.31點，較上周的37.43點下跌4.12點，重返2018年10月樓價調整期間的低位(33.77點)。他解釋，上周中美貿易戰惡化，抵消新盤熱賣的利好消息，以致經紀人情緒短暫波動。CSI單周跌幅略為擴大，但並非持續大跌的先兆。未來數周CSI走勢相當關鍵，如果CSI企穩，預示樓價沒有大幅下調的壓力，繼續以今年初水平為目標。

中原指，示威衝突擴大後，CSI隨即跌穿55點好淡區間上限，其後跌至50點好淡分界線，繼而進一步跌破45點好淡區間下限，並連續 4周低於40點水平，預示樓價可能出現調整。早前滙豐宣布調高封頂按息兼削現金回贈後，CSI跌幅持續收窄，前周跌1.51點，上周跌0.40點，並且連續兩周企穩37點水平，走勢有回穩跡象，樓價沒有大幅下調的壓力。

翻查資料，上一次CSI跌穿50點好淡分界線，兼跌破45點好淡區間下限，是2018年10月份。當時CSI由72.56點連跌13周至33.77點低位。但CSI跌至33.77點後隨即反彈，連續8周在35點到40點反覆徘徊。同期樓價見頂回落，CCL調整21周期間累跌9.26%。當CSI升穿40點水平後兼持續上升，同期樓價即重拾升軌。

中原經紀人指數CSI是中原地產前線經紀的意見調查，於每周一進行，周三公佈，收集經紀們對當周市況的預期。100點完全睇好，0點完全睇淡，50點是睇好或睇淡的分界。一般而言，CSI在45到55點間反覆徘徊，表示樓價趨向橫行。CSI在55點以上反覆徘徊，表示樓價趨向上升。CSI在45點以下反覆徘徊，表示樓價趨向下跌。最新公布的指數，是反映2019年8月26日的調查結果。本周(2019年8月26日至9月1日)的市況預期，將會由4周後(9月下旬)公佈的CCL驗證。