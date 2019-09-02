中原：樓宇買賣登記8月錄5157宗及427.9億元　齊創6個月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，8月份的樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄5,157宗及427.87億元，較7月份6,380宗及539.8億元下跌19.2%及20.7%，齊創今年2月份4,999宗後6個月新低，亦較今年逾10,000宗的高位回落五成。隨著樓價調整訊號浮現，加上中美貿戰持續、逃犯條例爭議未解決，相信未來整體交投量仍然偏低。

一手私人住宅方面，8月份錄1,219宗及127.6億元，較7月份1,780宗及171.7億元下跌31.5%及25.7%。8月份的登記主要來自新界細價上車盤，以致今個月登記金額為2018年12月113.3億元後8個月新低。

8月份最高登記宗數的新盤是大埔朗濤，錄354宗及31.8億元。其次為屯門菁雋，錄223宗及6.8億元。第三為大埔天鑽，錄得82宗及7.8億元。

二手私人住宅方面，8月份錄2,663宗及226.4億元，較7月份2,808宗及259.8億元下跌5.2%及12.8%。8月份的宗數為今年2月2,278宗及177.2億元後，創下6個月新低。宗數連跌4個月，累計跌幅達四成。近2個月登記量更持續低於3,000宗水平，反映示威活動持續，加上中美貿易戰惡化及香港經濟增長放緩等影響，二手市道明顯放緩。

大型屋苑方面，8月份嘉湖山莊錄48宗登記。沙田第一城21宗、太古城15宗、美孚新邨14宗。