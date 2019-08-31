中原估價指數續跌至24點　40點以下已反映銀行睇淡樓市

樓市轉吹淡風，銀行估值亦變得保守。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CVI最新報24.22點，較上周的32.16點下跌7.94點，是滙豐宣布上調封頂利率及削減現金回贈後首周市況。CVI連跌3周共18.88點，今周更向下迫近20點水平。他相信CVI跌勢未止，即將跌穿20點，預示樓價跌勢將會明顯化，結束現時窄幅回軟的局面。

中原解釋，CVI下降趨勢明顯，9周前跌穿60點好淡分界區間上限，隨後單周跌穿50點好淡分界線。前後2周，CVI跌穿兩個重要關口。但CVI並沒有繼續連跌，跌穿60點水平後，兩周跌一周升，情況已經出現兩次，顯示走勢趨向反覆而下。其後中美貿易戰惡化衝擊，加上聯儲局宣布減息，CVI結束連續5周徘徊於40點至50點的局面，由 43.10點連跌3周至24.22點，向下走勢更趨明確。

去年樓市調整約一成，當時CVI低見2.86點。﹙視覺中國﹚

CVI去年低見2.86點

翻查資料，上一次CVI跌穿40點好淡分界區間下限，是2018年10月份。當時美國開始對中國商品徵收額外關稅，CVI由88.80點連跌至7.94點，13周期間累跌80.86點，期間只有2周處於40點至60點好淡分界區間之內。當跌穿40點好淡分界區間下限後，CVI走勢持續向下，跌至最低2.86點。同期樓價進入調整階段，19周累計跌幅為8.76%。

中原估價指數(主要銀行)CVI是中原地產根據每個中原城市指數成份屋苑，選取樣本單位，調查主要銀行的估價變幅。每周調查銀行對樣本單位的估價，比較一個月前的估值，計算出估價的按月變幅，並逢周四公佈結果。CVI以擴散型指數方式計算，反映銀行對樓市的取態。100點完全睇好，0點完全睇淡，50點是睇好或睇淡的分界。

40點以下反映銀行睇淡樓市

一般而言，CVI在60點以上反覆徘徊，反映銀行睇好樓市，樓價亦會向上。CVI在40點以下反覆徘徊，反映銀行睇淡樓市，樓價亦會向下。CVI在40到60點間反覆徘徊，暫時還未出現，可見銀行對樓按的取態是好淡分明的。

今周公佈的CVI是上周的調查結果，將會由三周後公佈CCL驗證。CVI是銀行對樓市取態的調查，CCL乃樓市成交統計；取態會否兌現，必須由事實來檢驗。CVI與CCL相關性高，從CVI可以推論CCL走勢。