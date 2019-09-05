沙田第一城兩房戶減價57萬至543萬成交　3年升值四成

個別二手業主趁SSD期鬆綁，擴闊議價空間沽樓離場。世紀21奇豐物業愉翠苑分行高級分行經理吳元利表示，該行新近促成沙田第一城成交，單位為43座高層H室，實用面積304平方呎，兩房一廳間隔。單位原開價600萬元，放盤1個月，減價57萬元，減幅達9.5%。以543萬元易手，實用面積呎價17,862元。

據了解，新買家購入單位自用。原業主於2016年9月購入上址，當時作價389萬元，持貨3年滿SSD期沽售，賬面獲利154萬元離場，單位期內升值約40%。

沙田居屋愉翠苑高層戶放盤一日 居二價約604萬速沽

另外，區內亦有居屋屋苑放盤後，速獲買家承接。世紀21奇豐物業第一城分行經理袁麗詩表示，該行新近促成沙田居屋愉翠苑成交，單位為愉禮閣(O座) 高層02室，實用面積519平方呎，2房1廳間隔，座向東北。單位原開價625萬元，放盤1日，減價21.2萬元，減幅3.4%，速獲買家以603.8萬元（居二市場價）承接，實用面積呎價11,634元。

據了解，新買家購入單位自用。原業主於2005年6月購入上述單位，當時作價132.8萬元（未補地價），持貨14年多至今轉售，賬面獲利471萬元，單位期內升值3.5倍。