領展首個商廈發展項目「海濱匯」設發電緩跑徑　出租率錄近七成

經營民生商場起家的領展（0823），近數年密密出售本地資產，並投資內地物業市場，在2015年更首次變身「發展商」投地起樓，與南豐共同發展觀塘海濱道商廈項目「海濱匯」，於本年初落成。

領展於今年6月已將總部遷到新大廈，集團表示，截至今年5月，商廈的寫字樓與商場部分的出租率為近七成，寫字樓部分主要租予銀行及金融機構、專業服務企業及跨國企業，包括已承租的摩根大通、共享工作間WeWork及金門建築等，餘下部分亦積極洽商中， 預計會在短期間落實。

海濱匯3樓則是約2.4萬方呎的平台花園，設置多個環保設施，如可發電智能地板、如飛機機翼的風扇設計等。（林樂謙攝）

投放環保設施開支佔總成本3.3%

海濱匯由兩座大廈組成，樓高23層，寫字樓部分樓高17層，每層樓面5.1萬方呎，商場部分位於1及2樓，逾半面積用作餐飲用途，3樓則是約2.4萬方呎的平台花園，開放予公眾作休憩場所。

作為領展的新嘗試，集團在商廈設計上花了不少工夫，領展項目及營運總監黃漢強表示，整個項目有逾40項環保設施，例如可發電智能地板、創新風扇設計及大樓外牆的建築鰭片等，相關設施的投放開支佔總建築成本3.3%，多於政府建築物最高開支的約2%，預期可節省部分電費開支。

當有人走過智能地板時，其腳步的重量會由地板表面傳至電磁發電機，使發電機旋轉運動產生電能，每走10步可以支援iPhone 8手機通話1分鐘。（林樂謙攝）

走10步可支援手機通話1分鐘​

九龍東是政府銳意發展的新一代核心商業區，黃漢強形容，相比中環一帶，該區建設更多元化，未來將落成運動及文化設施等，故在商廈的平台花園加入不少運動元素，供一眾上班族「放電」，亦開放予公眾作休憩場所。花園緩跑徑中約40米路程安裝了智能地板，由英國初創Pavegen研發，已應用於英國倫敦希斯路機場等。

他解釋，當有人走過時，其腳步的重量會由地板表面傳至電磁發電機，使發電機旋轉運動產生電能，每走10步可以支援iPhone 8手機通話1分鐘。另外，花園有三部發電健身單車，現時發電裝置可供手機等電子用品充電，長遠或可將電力提供到大廈其餘部分。

大廈外牆鰭片擋陽光兼節能

在平台花園運動難免感到炎熱，奧雅納工程顧問鄭世有介紹，該處安裝了香港首個用於商廈項目、有如飛機機翼般的風扇設計「Air Induction Unit」，採用空氣動力學原理製造氣流，相比一般風扇，耗電量減少65%，風力範圍廣及運作安靜。

海濱匯外牆的建築鰭片看似為裝飾之用，但原來每一塊鰭片的長度及斜度亦經過仔細計算。黃氏形容，大廈23層全為玻璃幕牆，可容易引入自然光，同時卻導致室內溫度過高，於是團隊訂造建築鰭片，可遮擋陽光之餘，亦可把適量的陽光折射到室內，達到節省能源的效果。