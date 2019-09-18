尚‧珒溋首批涉138伙　發展商提供最多18%折扣　入場費逾728萬

龍湖集團（0960）及合景泰富（1813）合作發展的啟德坊二期住宅項目「尚‧珒溋」，今日（18日）公布首張價單，涉及138伙，間隔一房至三房，實用面積332至752方呎。

發展商提供最高18%優惠

首批定價約888萬元至約2,341萬元；呎價由26,083元至32,336元，平均呎價29,646元。發展商提供最高18%優惠，折實呎價由21,388至26,515港元，平均呎價24,310萬元，入場費逾728.8萬元，最高售價逾1,919萬元，若不計及折扣，首批單位逾21億元。

當中2座5樓J室，面積332平方呎，價單定價888.87萬及呎價26,773元，折實728.88萬元，折實呎價21,954元。

「尚‧珒溋」2座28樓E室為兩房有裝修示範單位，實用面積585方呎。

最快日內收票

合景泰富（1813）市務及營銷總監（香港及海外）張詩韻形容，價錢為「市區中的驚喜」，今日會開放示位，最快日內收票、下周推售。

對於同期新地（0016）南昌站新盤「匯璽III」亦開售，兩個項目的價錢相近，她指開價按照地價、建築及推廣成本，加上合理利潤等因素考慮，不擔心會出現競爭。

「尚‧珒溋」2座28樓A室為三房加一工作間單位，實用面積752方呎。

視乎市場反應再加推

龍湖集團香港項目營銷總監黃少鴻指，推盤步伐按部就班，目前是合適時機，開價參考同區新盤，會視乎市場反應再決定加推及提價。

陳永傑：開價較區內一手有折讓

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現時啟德區貨尾呎價要2.8萬元以上，供應不多，加上該盤開價有15%折讓，有價錢及細單位優勢，相信有一定吸引力。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，「尚‧珒溋」首批單位定價屬低價，發展商採低市價策略出擊，預期有3至4成投資者。