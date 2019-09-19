【匯璽III開售】傳累沽逾六成可售單位　有大手客斥1.5億購六伙

新地（0016）旗下南昌站上蓋項目匯璽III今日（19日）首輪發售352伙，約早上十時，逾千人於售樓處排隊等候揀樓，人龍聚集於九龍環球貿易廣場。《香港01》在現場直擊銷售情況。

【16:40】

截至下午約4時20分，市場消息指，項目累沽209伙，其中A組賣出24伙，B組累售185伙，佔可售單位逾六成。首置客鄭先生斥逾700萬元，購得一房單位自住。他稱「仲好鍾意香港，與其等樓價跌，不如有啱就買，即使跌得太差，相當政府會放鬆有關政策。」

陳小姐（黑衫女仕）預算逾千萬元，打算買樓給兒子。（張浩維攝）

【12:30】

截至中午12時20分，市場消息指，大手時段暫沽24伙。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一組大手客斥資近1.5億購入六伙，料是今早入逾百飛的公司客。

準買家陳小姐擬買入兩房，預算逾千萬元，打算買樓給兒子。她稱「移唔到民，所以就買樓，樓價跌唔落，相信未來香港環境會好返啲。」

【10:30】

在大手時段，有一組客人連續入票約十分鐘，相信擬認購多個單位。昨日有傳中聯辦入300飛認購匯璽III，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑澄清並非該機構，不過的確有客戶入逾100票，並以公司名義入市，需付30%辣稅，相信將斥資幾億元。

陳永傑稍後透露，匯璽IIIA組時段，中原錄得一組大手客斥資近1.5億購入6伙。

↓現樓示範單位一覽↓

+ 7 + 6 + 5

項目早前累收5,419票，以首輪352伙計算，超額認購14.4倍。據銷售安排，早上9時起為A組時段，買家限購2至3伙，而B組時段則於10時起報到，每人限購1至2伙。

匯璽III已推出兩張價單，首張235伙價單折實均呎21,722元，第2張價單加推176伙，則提價12%，折實平均呎價為24,340元，涵蓋一至四房間隔，實用面積275至1,513方呎，折實售價614.9至4,242.4萬元，折實呎價22,199至28,040元。