太古地產﹕中信里昂已續租太古廣場一座辦公室　珍視雙方長遠關係

太古地產（1972）指出，中信里昂已續簽其位於太古廣場一座的辦公樓租約。

太古地產：珍視雙方長遠夥伴關係

發言人稱，作為公司旗下太古廣場辦公樓物業的長期租戶之一，中信里昂證券自2000年起進駐太古廣場一座，現時租用逾7萬平方呎辦公樓樓面。發言人又表示，中信里昂證券為太古地產旗下太古廣場及太古坊辦公樓物業的長期租戶，非常珍視雙方的長遠夥伴關係。

今日有報道指出，國有中資大行中信証券，已要求旗下中信里昂撤出太古廣場一座18樓寫字樓，主因是太古與北京的緊張關係。不過中信里昂指出沒有撤出太古廣場一座，但正重訂租約。

中信証券於2013年收購外資投行里昂，並改名為中信里昂。

太古旗下的國泰航空（0293）捲入《逃犯條例》引發的風波後， 高層已經出現多次變動。（資料圖片）

太古與北京的緊急關係，相信是源於旗下的國泰航空（0293）捲入《逃犯條例》所引發的一系列風波。國泰高層亦已經出現多次變動，包括何杲辭任行政總裁，盧家培辭任顧客及商務總裁職務，同時宣布由港機行政總裁鄧健榮，及香港快運行政總裁林紹波，分別接替兩人職務。

其後史樂山亦辭任董事局主席及常務董事，由賀以禮接替。