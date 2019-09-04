國泰航空高層再有變動　史樂山辭任主席及常務董事

國泰航空（0293）高層再次變動！公司公布，史樂山辭任董事局主席及常務董事，而賀以禮獲委任為常務董事，並獲選為董事局主席，接替史樂山職務。有關變動將於11月6日公司舉行的董事局會議結束時起生效。

內地傳媒《南都即時》在昨日下午12時56分，已指出國泰再有高層變動，董事長史樂山或會離職。

行政總裁何杲上月辭任

自國泰捲入《逃犯條例》引發的風波後， 近月高層出現多次變動。上月16日，國泰宣布行政總裁何杲辭任，及盧家培辭任顧客及商務總裁職務。同時宣布由港機行政總裁鄧健榮，及香港快運行政總裁林紹波，分別接替兩人職務，相關變動由8月19日起生效。

國泰當日通告指，何杲和盧家培確認其呈辭是作為公司的領導者對公司近月所面對的事件負責。通告又表示，國泰航空全力支持香港實行「基本法」賦予的「一國兩制」原則，對香港的美好未來充滿信心。

何杲上月16日辭任行政總裁，稱作為公司的領導者對公司近月所面對的事件負責。（資料圖片）

史樂山將辭任太古系所有職位

據國泰2018年年報，現年62歲的史樂山，自2007年起擔任國泰董事，並於2014年3月起出任公司主席。史樂山為國泰大股東太古系的「老臣子」，早於1980年加入太古集團，先後擔任任太古公司（0019）（0087）主席及董事，以及旗下附屬上市公司太古地產（1972）及港機主席及董事，直至去年6月30日。

史樂山今日於通告已確認，並不知悉任何有關其離職而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於其退休。隨着史樂山辭任主席及常務董事，他將完全離任太古系所有職位。

至於接捧國泰主席一職的賀以禮，現年53歲，於1988年加入英國太古集團，曾派駐集團在香港、德國及內地的辦事處。他現亦擔任香港太古集團及太古地產董事，以及太古飲料部門常務董事。